15:57 09.09.2017 | Политика | Новости
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Украина готовит новые обвинения против РФ

Украинское государство готовит ряд обвинений против России, касающиеся ее агрессии на востоке Украины и в Крыму. Об этом говорит постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Украина готовит новые обвинения против РФ

По словам Ельченко, не нужно заранее торопить события и раскрывать все карты до заседание перед Российской Федерацией. Он сообщил, что претензий очень много, и все они могут быть рассмотрены в шести комитетах Генассамблеи. Имеются как конкретные нарушения, так и отдельные соглашение, которые Москва просто не выполняет.

Также представитель заявил, что Украина заинтересована над вопросов введения миротворческой миссии на востоке Украины, однако без участие российских войск. Этот вопрос украинские представители будут поднимать на Совбезе ООН.

Ельченко уверяет, что много нарушений происходит в сфере прав человека, в комитет которого и планируют вступить украинцы.

МИД Украины отказалось принимать резолюцию России о введение миротворческого контингента.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  недавно президент Украины Петр Порошенко во время заседаний Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в сентябре 2017 года предствил идею введения миротворцев на Донбасс.


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