16:20 09.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ситуация на востоке Украины остается напряженной, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что эскалация на востоке Украины продолжается. Об этом он высказался во время рабочего визита в Винницу, сообщает его пресс-служба.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной, - Порошенко

Согласно словам президента, руководство страны и все ведущие дипломаты делают все возможное, чтобы не доводить конфликт до увеличения вооруженной эскалации. Главной целью урегулирования остаются политико-дипломатические методы, однако до мирного неба над Донбассом еще очень далеко.

"В этих сложных условиях и особенно ценим и поддерживаем вооруженные силы Украины и Национальной гвардии Украины", - подчеркнул украинский гарант.

Порошенко уверен, что поддержка населением страны украинской армии и Национальной гвардии как никогда высока.

Ранее глава государства высказал мнение о том, чтобы ввести миротворчески войска в оккупированные зоны Донбасса, однако при отсутствии российских войск в составе миротворческого контингента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с днем города и заверил, что борьба за возвращение этого города в страну продолжается.


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