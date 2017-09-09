Ситуация на востоке Украины остается напряженной, - Порошенко

Согласно словам президента, руководство страны и все ведущие дипломаты делают все возможное, чтобы не доводить конфликт до увеличения вооруженной эскалации. Главной целью урегулирования остаются политико-дипломатические методы, однако до мирного неба над Донбассом еще очень далеко.

"В этих сложных условиях и особенно ценим и поддерживаем вооруженные силы Украины и Национальной гвардии Украины", - подчеркнул украинский гарант.

Порошенко уверен, что поддержка населением страны украинской армии и Национальной гвардии как никогда высока.

Ранее глава государства высказал мнение о том, чтобы ввести миротворчески войска в оккупированные зоны Донбасса, однако при отсутствии российских войск в составе миротворческого контингента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с днем города и заверил, что борьба за возвращение этого города в страну продолжается.