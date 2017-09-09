Дипломаты России и США снова встретятся для переговоров

По информации службы, дипломаты проведут переговоры по поводу стабилизации между двумя странами. Основные пункты коснуться вопроса о закрытии дипломатических консульств обеими странами, а также отзыва дипломатов.

Представители держав обсудят вопрос об устранения препятствий в американо-российских отношениях, в частности о возобновлении обмена дипломатическими миссиями.

Ранее США ввели ограничение на выдачу виз российским гражданам на территории РФ, предложив получать документ в консульствах других стран.

В ответ на такие действия РФ отозвала череду американских дипломатов обратно в США.

Последний раз дипломатическую встречу дипломаты проводили 17 июля, где обсуждали обострение отношений стран на фоне украино-российского конфликта, а также возобновлении боевых действий в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что в Гамбурге в рамках саммита G20 была и вторая его встреча с президентом России Владимиров Путиным.