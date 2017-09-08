В этом году фермерам выделят 1 млрд гривен

По словам Гройсмана, программа должна быть утверждена уже до конца текущего месяца. На данный момент рабочая группа при Министерстве аграрной политики проводит готовит программу поддержки фермерства.

Премьер также просит нардепов поддержать этот проект, путем внесения изменений в государственный бюджет. Программа предусматривает помощь животноводам, а также дополнительное финансирование земледельцев.

Специалисты утверждают, что ежегодно Украина теряет миллионы гривен из-за высокой смертности свиней от различных болезней, а сама сфера животноводства требует четкой и продуманной стратегии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине потеря поголовья свиней от чумы нанесла ущерб государству на один млрд гривен. В стране напрочь отсутствует регулируемая политика в отношении ликвидации диких свиней.