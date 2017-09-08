13:32 08.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Судебную реформу парламент может проголосовать 19-20 сентября, - Гончаренко

Народные депутаты Украины смогут проголосовать за судебную реформу на следующей пленарной неделе.

Судебную реформу парламент может проголосовать 19-20 сентября, - Гончаренко

Это может состоятся 19 или 20 сентября. В этом заверил в пятницу, 8 сентября, народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что сегодня депутаты продолжают рассматривать поправки к законопроекту о судебной реформе. Их более 4400 и сегодня мы точно их не закончим, - пояснил он, добавив, что для такого объема требуется время. Скорее всего будет голосовать во вторник, - отметил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на вчерашнем пленарном заседании депутаты Верховной Рады Украины рассмотрели только одну десятую часть поправок в судебную реформу, а именно к законопроекту №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

По словам глава парламента Андрея Парубия, это беспрецедентное количество правок поэтому, согласно регламенту, рассмотрение будет продолжено на следующем заседании.


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