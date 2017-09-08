Сенат проголосовал за повышение планки госдолга

Об этом передает издание "Голос Америки".

По информации ведомства, голоса сенаторов определились следующим образом: а это решение проголосовали 80 сенаторов, 17 – выступили против.

Президент Трамп провел рабочую встречу с главами обеих партий Сената, где заявил, что он намерен повысить уровень госдолга США. Также Трамп поддержал законопроект Шумера-Пелоси.

Из этого законопроекта видно, что з общей суммы расходов на помощь пострадавшим от урагана "Харви" 7,4 млрд выделено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

Столько же будет выделено Управлению по городскому развитию, а 450 миллионов долларов пойдут на поддержку программы кредитования малого бизнеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп назвал "Харви" крупнейшей климатической катастрофой в истории США.