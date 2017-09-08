08:24 08.09.2017 | Политика | Новости
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Каталония готовится объявить независимость

Верховный суд Испании не признает все документы, принятые каталонским парламентом и считает их незаконными. Об этом передает BBC.

Каталония готовится объявить независимость

Испанские власти утверждают, что будут очень внимательно следить за ходом референдума и предупредили полицию, чиновников и население о том, чтобы не вестись на провокации.

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса уверен, что на депутатов, которые поддержали закон о референдуме, будет открыто уголовное преследование, так как из действия противоречат Конституции, а также отдельных договоренностях Между Мадридом и Барселоной.

В свою очередь, глава каталонского парламента Карлес Пучдемон заявил, что Испания является демократической страной, а потому решение о проведении референдума никто запретить не в праве.

Отметим, исторически так сложилось, что в Испании в областях и регионах очень развито движение к сепаратизму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в настоящее время правительсто Испании в лице его главы Мариано Рахой относится к каталонцам "как к субъектам", запрещая им голосовать на референдуме.


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