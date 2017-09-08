12:38 08.09.2017 | Политика | Новости
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Франция увеличит оборонный бюджет

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что государство планирует дополнительно финансировать оборонную отрасль в ближайшие 10 лет. Об этом передает издание Le Monde.

Франция увеличит оборонный бюджет

По словам премьера, его кабинет запланировал выделить 1,6 млрд евро на оборонный бюджет в 2018, 2019, 2020 годах. Филипп уверен, что ввиду накала геополитической обстановки в мире, Франция вынуждена пойти на подобные меры.

Отмечается, что такое уведомление давалось в обещание президента Эммануэля Макрона и его правительства о значительном увеличении оборонного бюджета.

Планируется достичь показателя 2% от ВВП в последующие семь лет. Однако ранее Министрество обороны Франции расчитывало поднять финансирование до почти до двух млрд евро.

В свою очередь, такие действия правительство Франции объясняются обострением отношений всего мира с КНДР, а также участившимся проведением военных учений НАТО и чередой стран восточной Европы, в частности России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на действующего сенатора Жан-Винсена Пласэ напали налетчики. Это стимулирует властей к дополнительному увеличению финансирование еще и правоохранительных служб.


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