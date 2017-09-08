Евросоюз готов ввести "автономные" санкции против КНДР, - Могерини

Они будут введены в дополнение к санкциям Совета безопасности Организации объединенных наций. Это необходимо, чтобы заставить Пхеньян вести диалог с международным сообществом.

Об этом в четверг вечером, 7 сентября, после неформального совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое проходит в Таллине, заявила верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини. По ее словам, на встрече договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые примет Совбез ООН, а также вместе обеспечить, чтобы третьи страны неукоснительно выполняли все эти решения.

Могерини также заверила, что работа по подготовке новых санкций начнется незамедлительно. Вместе с тем верховный представитель Евросоюза не уточнила, какие именно меры давления на Пхеньян может предпринять ЕС.

В свою очередь глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что это может быть закрытие европейских портов для захода северокорейских судов, даже если они под другим флагом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин представит президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР.