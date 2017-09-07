Вскоре примут законопроект про украинский язык в сфере услуг, - Порошенко

Такое заявление сделал П. Порошенко в своем ежегодном послании к Раде седьмого сентября. Сейчас в очереди стоит законопроект, гарантирующий украинскому языку присутствие в сфере услуг – подчеркнул президент.

Он также добавил, что законопроект этот установит баланс между государственным и схемой "клиент всегда прав". Порошенко подчеркнул, что страна не намерена лезть в область частного языкового общения.

Как сообщал УРА-Информ, украинский парламент в сентябре нынешнего года запустил реформу образования.