12:33 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вскоре примут законопроект про украинский язык в сфере услуг, - Порошенко

Глава украинского государства анонсировал принятие законопроекта, гарантирующего украинскому языку применение в сфере услуг. 

Вскоре примут законопроект про украинский язык в сфере услуг, - Порошенко

Такое заявление сделал П. Порошенко в своем ежегодном послании к Раде седьмого сентября. Сейчас в очереди стоит законопроект, гарантирующий украинскому языку присутствие в сфере услуг – подчеркнул президент.

Он также добавил, что законопроект этот установит баланс между государственным и схемой "клиент всегда прав". Порошенко подчеркнул, что страна не намерена лезть в область частного языкового общения.

Как сообщал УРА-Информ, украинский парламент в сентябре нынешнего года запустил реформу образования.


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