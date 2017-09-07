В Украине вступил в силу "Закон об амнистии в 2016 году"

Документ был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" накануне в среду. Таким образом, закон вступает в силу на следующий после опубликования день.

При этом он подлежит выполнению на протяжении трех месяцев. Согласно закону, амнистия распространяется только на тех, кто не совершал тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, под амнистию попадают несовершеннолетние лица, беременные женщины, те, кто имеет несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также сами инвалиды, больные туберкулезом, СПИДом, онкологическими заболеваниями, пенсионеры, ветераны войны и участники ликвидации аварии на ЧАЭС.

Освобождаются их заключения также лица, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, получили статус участника боевых действий.

Исполнение закона об амнистии возлагается на суды.

Напомним, 7 июля 2016 года Рада объявила амнистию и распространила ее в 2016 году на осужденных участников.

Как сообщал УРА-Информ, 2 сентября президент по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон "Об амнистии в 2016 году".