В Украине создадут реестр осужденных и арестованных

Такое решение было принято 6 сентября на заседании Кабмина.

Отметим, что данный реестр был создан с целью получения оперативной информации об осужденных и лицах, взятых под стражу.

При этом держателем реестра определили Министерство юстиции. В часности, ему поручили обеспечить разработку и сопровождение программного обеспечения реестра, утвердить порядок формирования и ведения реестра.

Кроме того, минимтр юстиции должен будет обеспечить внесение в реестр актуальных и архивных данных с 2010 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на подготовку к новому отопительному сезону 2017-2018 выделено девять миллиардов гривен. Все они будут переданы местным властям. Об этом в среду, 6 сентября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.