03:00 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100173141:labazovych

В Украине создадут реестр осужденных и арестованных

Глава правительства Украины Владимир Гройсман одобрил создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

В Украине создадут реестр осужденных и арестованных

Такое решение было принято 6 сентября на заседании Кабмина.

Отметим, что данный реестр был создан с целью получения оперативной информации об осужденных и лицах, взятых под стражу.

При этом держателем реестра определили Министерство юстиции. В часности, ему поручили обеспечить разработку и сопровождение программного обеспечения реестра, утвердить порядок формирования и ведения реестра.

Кроме того, минимтр юстиции должен будет обеспечить внесение в реестр актуальных и архивных данных с 2010 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на подготовку к новому отопительному сезону 2017-2018 выделено девять миллиардов гривен. Все они будут переданы местным властям. Об этом в среду, 6 сентября, во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив