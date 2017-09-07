11:26 07.09.2017 | Политика | Новости
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Против КНДР будут введены новые санкции

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС готова усилить санкции в отношении Пхеньяна.

Против КНДР будут введены новые санкции

Об этом передает AFP.

Согласно информации Могерини, она будет настаивать на том, чтобы на нынешней встрече в Таллине главы оборонных ведомств поддержали резолюцию об усилении экономических санкций.

Официальный представитель уверена в том, что Северная Корея сегодня несет угрозу не только в азиатсвокм регионе, но и всему глобальному миру и безопасности всей планеты.

Напомним, что ответные меры Совбез решил принять после того, как Пхеньян в шестой раз провел ядерные испытания.

Великий "чучхе" подтвердил про успешное проведение испытаний водородной бомбы. Также ООН обвиняет Пхеньян в несоблюдении международных обязательств страны, изложенных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности  Могерини заявила, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будут продолжаться.


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