Против КНДР будут введены новые санкции

Об этом передает AFP.



Согласно информации Могерини, она будет настаивать на том, чтобы на нынешней встрече в Таллине главы оборонных ведомств поддержали резолюцию об усилении экономических санкций.



Официальный представитель уверена в том, что Северная Корея сегодня несет угрозу не только в азиатсвокм регионе, но и всему глобальному миру и безопасности всей планеты.



Напомним, что ответные меры Совбез решил принять после того, как Пхеньян в шестой раз провел ядерные испытания.



Великий "чучхе" подтвердил про успешное проведение испытаний водородной бомбы. Также ООН обвиняет Пхеньян в несоблюдении международных обязательств страны, изложенных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН.



Как сообщалось в "УРА-Информ", представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини заявила, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будут продолжаться.