Против КНДР будут введены новые санкции

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС готова усилить санкции в отношении Пхеньяна.
Об этом передает AFP.
Согласно информации Могерини, она будет настаивать на том, чтобы на нынешней встрече в Таллине главы оборонных ведомств поддержали резолюцию об усилении экономических санкций.
Официальный представитель уверена в том, что Северная Корея сегодня несет угрозу не только в азиатсвокм регионе, но и всему глобальному миру и безопасности всей планеты.
Напомним, что ответные меры Совбез решил принять после того, как Пхеньян в шестой раз провел ядерные испытания.
Великий "чучхе" подтвердил про успешное проведение испытаний водородной бомбы. Также ООН обвиняет Пхеньян в несоблюдении международных обязательств страны, изложенных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН.
Как сообщалось в "УРА-Информ", представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини заявила, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будут продолжаться.