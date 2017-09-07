Порошенко выступил за налаживание системы обмена таможенной информацией со странами ЕС

Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания в Верховной Раде.

По соловам Порошенко, около 30% таможенных деклараций уже оформляется через единое окно, однако в данный момент этого пока не достаточно. В часности, необходимо в кратчайшие сроки наладить систему обмена таможенной информацией со странами Европейского союза, подчеркнул украинский лидер страны.

Также Президент отметил, что сверка данных растаможки в Украине с соседними странами ЕС станет действенным антикоррупционным мероприятием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", остался один год до выборов президента и парламента в Украине. Так, сейчас остается лишь год для того, чтобы еще потрудиться над реформами, заявил Порошенко.