13:52 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко выступил за налаживание системы обмена таможенной информацией со странами ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наша страна в ближайшие время должна наладить обмен таможенной информацией со странами Европейского союза.

Порошенко выступил за налаживание системы обмена таможенной информацией со странами ЕС

Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания в Верховной Раде.

По соловам Порошенко, около 30% таможенных деклараций уже оформляется через единое окно, однако в данный момент этого пока не достаточно. В часности, необходимо в кратчайшие сроки наладить систему обмена таможенной информацией со странами Европейского союза, подчеркнул украинский лидер страны. 

Также Президент отметил, что сверка данных растаможки в Украине с соседними странами ЕС станет действенным антикоррупционным мероприятием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", остался один год до выборов президента и парламента в Украине. Так, сейчас остается лишь год для того, чтобы еще потрудиться над реформами, заявил Порошенко.


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