Порошенко в четверг выступит в Раде с ежегодным посланием

Глава государства будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины. В то же время депутаты сегодня также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект №6232, регулирующий, в частности деятельность нового Верховного Суда как единой кассационной инстанции.

Как сказано в повестке дня заседания парламента, после послания президента депутаты планируют рассмотреть законопроект №7052 о налогообложении доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги, а затем перейдут к проекту закона №6232, который имеет около пять тысяч правок.

Согласно повестке дня парламент сегодня в повторном втором чтении рассмотрит законопроекты №2126а об основах кибербезопасности и №4685 об электронных доверительных услугах, а также во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №5442, которым предлагается ввести штраф до 850 гривен за нарушение порядка въезда в зону проведения антитеррористической операции или выезда из нее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 5 сентября, собралась на свою седьмую сессию. Народные депутаты восьмого созыва начали работу с рассмотрения во втором чтении законопроект об образовании и приняли его. На открытие сессии выступил премьер-министр страны Владимир Гройсман.