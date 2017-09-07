14:16 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о способе привлечения инвестиций

Петр Порошенко сегодня отметил, что парламенту вскоре следует принять пенсионную реформу.

Порошенко рассказал о способе привлечения инвестиций

Таким образом - пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы окажут серьезную помощь в вопросе привлечения инвестиций. Эти данные в процессе ежегодного послания в парламенте распространил глава страны Петр Порошенко.

Так, он отметил, что пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы помогут привлечению инвестиций, а также поспособствуют  экономическому росту теми темпами, которые дадут возможность сократить отставание от развитых государств. Также Порошенко добавил, что парламенту следует принять пенсионную реформу, что позволит повысить пенсии.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко подчеркнул, что у правительства на реформы в стране остался год.


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