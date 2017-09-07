Порошенко рассказал о способе привлечения инвестиций

Таким образом - пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы окажут серьезную помощь в вопросе привлечения инвестиций. Эти данные в процессе ежегодного послания в парламенте распространил глава страны Петр Порошенко.

Так, он отметил, что пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы помогут привлечению инвестиций, а также поспособствуют экономическому росту теми темпами, которые дадут возможность сократить отставание от развитых государств. Также Порошенко добавил, что парламенту следует принять пенсионную реформу, что позволит повысить пенсии.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко подчеркнул, что у правительства на реформы в стране остался год.