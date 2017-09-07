11:59 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко предложил депутатам отменить неприкосновенность с 2020 года

Верховная Рада восьмого созыва установила абсолютный рекорд результативных голосований по лишения депутатской неприкосновенности.

Порошенко предложил депутатам отменить неприкосновенность с 2020 года

Поэтому депутаты должны таки принять изменения в Конституцию, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности. Об этом в четверг, 7 сентября, во время ежегодного послания в Верховной Раде заявил президент Украины Петр Порошенко.

Вместе с тем, глава государства, предложил депутатам чтобы облегчить им принятие решение этого сложного вопроса и, чтобы у них не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против них, принять это решение с введением его в действие с 1 января 2020 для депутатов уже новой Верховной Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко с трибуны парламента заявил, что остался один год до выборов президента и парламента в Украине, поэтому остается ровно год, чтобы потрудиться над реформами.


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