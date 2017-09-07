Пока не видно чтобы Москва готова была уйти с Донбасса или Крыма, - Порошенко

На сегодняшний день нет признаков того, чтобы Москва готова уйти с Донбасса или Крыма. Об этом в четверг, 7 сентября, во время выступления в Верховной Раде Украины заявил президент Петр Порошенко.

При этом глава государства отметил, что есть все доказательства подготовки России к наступательной войне континентального масштаба. Как пример этого Порошенко назвал нынешние военные учения российских войск в Беларуси.

При этом президент отметил, что к украинской границе сейчас приблизились семь тысяч платформ с солдатами и техникой и сейчас не имеет никаких гарантий, что после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2017" российские войска вернутся домой.

Президент также напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировку для проведения спецоперации по захвату Крыма.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины выступает президент Петр Порошенко. Сегодняшней повесткой дня пленарного заседания парламента после выступления главы государства предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, связанных с судебной системой.