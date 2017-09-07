Миротворцы ООН должны находится на всей территории оккупированного Донбасса, - Порошенко

Украина выступаем за разворачивание полноценной миссии ООН, которая должна быть размещена везде, где идут боевые действия. Такое мнение высказал в четверг, 7 сентября, выступая с трибуны парламента, президент Украины Петр Порошенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что выбить Россию из Крыма силой Украина не может, но может создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь и мы должны создать все условия, чтобы оно ему стало жечь,- сказал Порошенко, добавив, что для этого Украина использует инструменты международного права, санкции, международные суды, различные международные платформы, мониторинговые механизмы и тому подобное.

При этом Порошенко считает, что этот процесс будет длительным, но действенным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина передала генеральному секретарю Организации объединенных наций и председателю Совета Безопасности ООН официальную позицию страны относительно миротворческой миссии на Донбассе. Согласно документу, Украина выступает категорически против присутствия в контингенте миротворцев от Российской Федерации, поскольку РФ является страной-агрессором в конфликте на Донбассе.