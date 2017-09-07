Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР

Об этом сообщает The Hill.

По словам министра, в данный момент ситуация с КНДР остается напряженной и неприемлемой. Очевидно, что сейчас все внимание обращено на ООН, которая ввести дополнительные санкции.

При этом Мнучин подчеркнул, что соответствующий указ позволит прекратить торговлю и введет новые ограничения против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей.

"Если мы так и не получим эти дополнительные санкции в ООН, как я отметил на прошлых выходных, у меня есть исполнительный указ, который готов лечь на стол президента", - отметил Стивен Мнучин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные Северной Кореи рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам в западной части Тихого океана.