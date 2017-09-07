19:27 07.09.2017 | Политика | Новости
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Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР

Американский министр финансов Стивен Мнучин подготовил проект для президента США Дональда Трампа, который предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей.

Минфин США подготовил указ о прекращении торговли с любым партнером КНДР

Об этом сообщает The Hill.

По словам министра, в данный момент ситуация с КНДР остается напряженной и неприемлемой.  Очевидно, что сейчас все внимание обращено на ООН, которая ввести дополнительные санкции.

При этом Мнучин подчеркнул, что соответствующий указ позволит прекратить торговлю и введет новые ограничения против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей.

"Если мы так и не получим эти дополнительные санкции в ООН, как я отметил на прошлых выходных, у меня есть исполнительный указ, который готов лечь на стол президента", - отметил Стивен Мнучин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военные Северной Кореи рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам в западной части Тихого океана.


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