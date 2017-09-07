12:35 07.09.2017 | Политика | Новости
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Израиль вновь атакует сирийские базы

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военной базе в Сирии. Об этом передает CNN.

 

Израиль вновь атакует сирийские базы

По информации канала, реактивные самолеты пересекли воздушное пространство Ливана и атаковали территорию вблизи сирийского города Масьяф. Погибло двое военнослужащий армии Ассада.

Отметим, что израильские власти отказались комментировать инцидент. 

Это уже не первый случай проведения бомбардировок сирийских баз. Израильские ВС аргументируют свои действия тем, что дейтсвия сирийских военных, даже на их территории, могут нести опасность для целостности и суверенитета для их страны.

В течении этого года ИВС провели атаки по нескольким военным конвоям сирийской армии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", военные Израиля считают, что силы сирийского президента Башара аль-Асада обладают несколькими тоннами химического оружия.


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