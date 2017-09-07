Доходы украинских местных бюджетов увеличились, - Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко утверждает, что поступления в местные бюджеты в 2017 году выросли на 86 процентов.
Об этом чиновник написал в Facebook.
Сообщается, что только за пол года средства бюджетов увеличились на 120 млрд гривен.
В сравнении с прошлым годом 2017 год дал прирост в 31 процент или 28,4 млрд грн. По всем областям обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине.
Бюджеты 366-ти объединенных территориальных общин спустя долгое время смогут использовать деньги в зависимости от региональных требований.
В среднем на одного украинца теперь будет приходиться 1771 грн, вместо 880 грн. Распределение средств проходит в рамках реформы по децентрализации.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин урегулировал механизм, который облегчит смежным районам объединяться в территориальную громаду.