12:55 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100173206:roman

Доходы украинских местных бюджетов увеличились, - Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко утверждает, что поступления в местные бюджеты в 2017 году выросли на 86 процентов.

Доходы украинских местных бюджетов увеличились, - Зубко

Об этом чиновник написал в Facebook.

Сообщается, что только за пол года средства бюджетов увеличились на 120 млрд гривен. 

В сравнении с прошлым годом 2017 год дал прирост в 31 процент или 28,4 млрд грн. По всем областям обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине.

Бюджеты 366-ти объединенных территориальных общин спустя долгое время смогут использовать деньги в зависимости от региональных требований.

В среднем на одного украинца теперь будет приходиться 1771 грн, вместо 880 грн. Распределение средств проходит в рамках реформы по децентрализации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин урегулировал механизм, который облегчит смежным районам объединяться в территориальную громаду.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив