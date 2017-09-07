Доходы украинских местных бюджетов увеличились, - Зубко

Об этом чиновник написал в Facebook.

Сообщается, что только за пол года средства бюджетов увеличились на 120 млрд гривен.

В сравнении с прошлым годом 2017 год дал прирост в 31 процент или 28,4 млрд грн. По всем областям обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине.

Бюджеты 366-ти объединенных территориальных общин спустя долгое время смогут использовать деньги в зависимости от региональных требований.

В среднем на одного украинца теперь будет приходиться 1771 грн, вместо 880 грн. Распределение средств проходит в рамках реформы по децентрализации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабмин урегулировал механизм, который облегчит смежным районам объединяться в территориальную громаду.