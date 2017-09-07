11:19 07.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для внедрения в Украине реформ остается год, - Порошенко

Остался один год до выборов президента и парламента в Украине.

Для внедрения в Украине реформ остается год, - Порошенко

Так, сейчас остается лишь год для того, чтобы еще потрудиться над реформами. Об этом в послании к парламенту заявил глава страны Петр Порошенко. Согласно его словам – без завершенных реформ есть риск лишиться государственности и страны просто не будет, однако этот сценарий – пессимистический.

А победа же нашей страны сейчас зависит от "правильного диагностирования вызовов" и нормального ответа на них. А уже весной 2019 г. пройдут выборы президента, а осенью – выборы парламента – сказал Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также заявил о том, что около половины украинского экспорта сейчас идет в государства Евросоюза.


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