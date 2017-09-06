14:10 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине будет создана Служба морского и речного транспорта Украины

Кабинет министров Украины принял постановление о создании Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Об этом передает пресс-служба КМУ.

В Украине будет создана Служба морского и речного транспорта Украины

Согласно словам Лавринюка, ведомство будет заниматься реализацией государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях Украины навигационного гидрологического обеспечения мореплавания.

Однако чиновник подметил, что служба не обязана будет отвечать за безопасность рыболовецких судов на море.

Как выяснилось, постановление еще будет дорабатываться, будут изменены некоторые нормативные акты. Установленный период пересмотра пунктов документа и внесения правок составляет три дня.

Отметим, что ранее парламент принял давно подготовленный законопроект об образовательной реформе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве запустили пробный речной транспорт


 
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