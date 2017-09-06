В США объяснили причину закрытия российских консульств

Об этом, со слов высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, передает издание Deutsche Welle.

Согласно информации ведомства, американская сторона считает, что дипломатические консульства государства могут создавать лишь по соглашению принимающей страны.

Сам политик надеется, что ответных мер со стороны России не будет, а сами ограничения будут иметь лишь временный характер.

Такие действия США связаны с "вредоносной" геополитикой России. Ранее власти США потребовали от РФ закрыть дипломатические представительства в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В ответ на это Владимир Путин распорядился сократить дипломатическую миссию до 155 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия обвинила Соединенные Штаты Америки в захвате своих зданий генерального консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.