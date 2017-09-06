10:50 06.09.2017 | Политика | Новости
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В Париже неизвестные ограбили французского сенатора

Действующего сенатора Жан-Винсена Пласэ ограбили и избили налетчики. Об этом передает издание RTL

В Париже неизвестные ограбили французского сенатора

Пострадавший политик утверждает, что нападавших было трое. На него налетели в два часа ночи на терассе около кафе. У мужчины отобрали наручные часы, мобильный телефон и кредитную карточку. 

Пласэ заявил, что нападение меньше имело характер ограбления, а больше связано с его профессиональной деятельностью политика.

"Любая агрессия в мою сторону заставляет задуматься над тем, чтобы прекратить свою политическую карьеру", - подчеркнул сенатор.

По даному дело заведено уголовное дело, полиция разыскивает злоумышленников.

Совсем недавно у Эйфелевой башни французские правоохранители задержали преступника, который вел себя агрессивно и кричал лозунги "Аллаху Акбар".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Франции двое неизвестных на мотоциклах открыли стрельбу по небольшой группе людей прямо на улице.


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