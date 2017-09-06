В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает пресс-секретарь второго президента Украины Дарка Олифер.

По словам Олифер, на встречи вновь поднимут вопросы соблюдения режима "тишины", прекращение огня и обмена военнопленными и политическими заключенными, содержащимися в тюрьмах РФ.

Пресс-служба МИД Беларуси передает, что в Минске уже началась работа подгрупп контактной группы.

Отметим, что недавно на встречи было оговорено о прекращении огня, так называемом - "школьном" перемирии. Однако огонь боевиков в сторону украинских военных днями значительно усилился.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Генеральный секретарь Антониу Гутерреш приветствует намерение сторон соблюдать постоянный режим прекращения огня на Донбассе в связи с началом учебного года.