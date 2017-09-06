Украина передала в ООН позицию по миротворческой миссии на Донбассе

Мы довели до сведения генсека и председателя Совбеза ООН позицию Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-службы представительства Украины в ООН.

Согласно сообщению, Украина выступает категорически против присутствия в контингенте миротворцев от Российской Федерации, поскольку Россия является страной-агрессором в конфликте на Донбассе.