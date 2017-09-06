22:58 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина передала в ООН позицию по миротворческой миссии на Донбассе

Украина в среду, 6 сентября, передала генеральному секретарю Организации объединенных наций и главе Совета Безопасности ООН официальную позицию страны по миротворческой миссии на Донбассе.

Украина передала в ООН позицию по миротворческой миссии на Донбассе

Мы довели до сведения генсека и председателя Совбеза ООН позицию Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-службы представительства Украины в ООН.

Согласно сообщению, Украина выступает категорически против присутствия в контингенте миротворцев от Российской Федерации, поскольку Россия является страной-агрессором в конфликте на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Ельченко заявил, что участие России в миротворческой миссии на Донбассе исключено. Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ, - пояснил он.


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