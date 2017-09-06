Украина передала в ООН позицию по миротворческой миссии на Донбассе
Украина в среду, 6 сентября, передала генеральному секретарю Организации объединенных наций и главе Совета Безопасности ООН официальную позицию страны по миротворческой миссии на Донбассе.
Мы довели до сведения генсека и председателя Совбеза ООН позицию Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-службы представительства Украины в ООН.
Согласно сообщению, Украина выступает категорически против присутствия в контингенте миротворцев от Российской Федерации, поскольку Россия является страной-агрессором в конфликте на Донбассе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Ельченко заявил, что участие России в миротворческой миссии на Донбассе исключено. Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни - РФ, - пояснил он.