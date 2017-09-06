12:15 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет готова к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен в том, что тепло в украинских домах начнет появляться не позднее октября. Об этом премьер сообщил на очередном заседании правительства.

Украина будет готова к отопительному сезону

По словам Гройсмана, все города и области будут готовы принимать тепло уже в октябре. Он подметил, что своевременный запуск отопительных систем будет свидетельствовать о эффективности работы сотрудников данного ведомства.

Премьер еще раз напомнил, что он и Кабмин работают над тем, чтобы предоставить украинцам лучшие дороги, тепло, качественный газ и свет.

Однако очень многое зависит от деятельности местных властей, их инициативы и своевременного получения информации.

На данный момент процент подготовки отопительных систем достигает максимального значения, что является редкостью для Украины. Также не стоит забывать, что на этот осенне-зимний сезон из бюджета было выделено более 9 млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский премьер отчитался о подготовке к отопительному сезону.


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