Суд над беглым Януковичем продолжается - ВИДЕО

Заседание суда началось в десять часов утра. Председательствующий судья Владислав Девятко еще месяц назад сообщил о переносе рассмотрения дела бывшего президента Украины Виктора Януковича на сентябрь.

По словам судьи, такое решение было принято судейской коллегией для того, чтобы дать новому адвокату Януковича больше времени для ознакомления с материалами следствия. На предыдущем заседании 17 августа государственный адвокат президента Виталий Мешечек заявил самоотвод из-за сложности рассматриваемого дела.

Новым защитником Януковича стал Максим Герасько, которого назначило государство. Сам же Янукович еще в июле заявил, что лично принимать участие в процессе не будет. Услуги адвоката предоставляются бесплатно.

Прокурор Руслан Кравченко уверен, что такие действия президента подрывают весь судебный процесс. Он напомнил. что всегда возможно вариант ведения видео-конференции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Оболонский районный суд города Киева принял к рассмотрению по существу обвинительный акт в уголовном деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.