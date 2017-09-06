10:15 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд над беглым Януковичем продолжается - ВИДЕО

В среду, 6 сентября, Оболонский районный суд города Киеве продолжил рассматривпать дело о государственной измене против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд над беглым Януковичем продолжается - ВИДЕО

Заседание суда началось в десять часов утра. Председательствующий судья Владислав Девятко еще месяц назад сообщил о переносе рассмотрения дела бывшего президента Украины Виктора Януковича на сентябрь.

По словам судьи, такое решение было принято судейской коллегией для того, чтобы дать новому адвокату Януковича больше времени для ознакомления с материалами следствия. На предыдущем заседании 17 августа государственный адвокат президента Виталий Мешечек заявил самоотвод из-за сложности рассматриваемого дела.

Новым защитником Януковича стал Максим Герасько, которого назначило государство. Сам же Янукович еще в июле заявил, что лично принимать участие в процессе не будет. Услуги адвоката предоставляются бесплатно.

Прокурор Руслан Кравченко уверен, что такие действия президента подрывают весь судебный процесс. Он напомнил. что всегда возможно вариант ведения видео-конференции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Оболонский районный суд города Киева принял к рассмотрению по существу обвинительный акт в уголовном деле по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.


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