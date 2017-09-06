Санкции не заставят КНДР отказаться от ядерной программы

Об этом передает информационное агентство Reuters.

По словам посла, санкции должны ослабить страну в экономическом плане, что в свою очередь должно заставить Ким Чен Ына сократить запуски баллистических ракет.

Хейли заявила, что США будут делать все возможное, чтобы наиболее действенные и "жесткие" санкции были приняты 11 сентября в Совбезе ООН.

Добавим, что это будет уже второй сбор представителей Совбеза. Первые сборы проходили после того, как Пхеньян в шестой раз провел запуск баллистической ракеты.

Ранее глава Пентагона Джемс Мэттис заявил, что США будут "давить" на КНДР, но у них есть еще много дипломатических рычагов влияния на Северную Корею.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили новые санкции против КНДР.