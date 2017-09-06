Санкции не заставят КНДР отказаться от ядерной программы

Постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли уверена, что санкции не изменят агрессивный курс Пхеньяна.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
По словам посла, санкции должны ослабить страну в экономическом плане, что в свою очередь должно заставить Ким Чен Ына сократить запуски баллистических ракет.
Хейли заявила, что США будут делать все возможное, чтобы наиболее действенные и "жесткие" санкции были приняты 11 сентября в Совбезе ООН.
Добавим, что это будет уже второй сбор представителей Совбеза. Первые сборы проходили после того, как Пхеньян в шестой раз провел запуск баллистической ракеты.
Ранее глава Пентагона Джемс Мэттис заявил, что США будут "давить" на КНДР, но у них есть еще много дипломатических рычагов влияния на Северную Корею.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили новые санкции против КНДР.