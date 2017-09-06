18:32 06.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рева рассказал о способе получения пенсий переселенцами

Пенсионный фонд нашей страны назначает сейчас временные выплаты переселенцам.

Рева рассказал о способе получения пенсий переселенцами

Так, речь сейчас – про выплаты переселенцам, которые не имеют пенсионного дела. Сейчас Пенсионный фонд на время будет назначать переселенцам пенсии даже без наличия у них пенсионного дела. Такое заявление сделал шестого сентября Андрей Рева – министр соцполитики.

Правительство приняло решение о том, что переселенцам, которые переехали без наличия пенсионного дела, временно станут также получать пенсии. Пенсии будут назначать согласно документу про статус временно перемещенных лиц.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман обещал повышение пенсий для девяти миллионов пенсионеров.


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