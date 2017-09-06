Новых квот по беженцам не будет

Об этом передает DW. По информации агентства, вышеуказанные страны выступили против одностороннего приема беженцев их странами, подав в Европейский суд иск о введении новых квот.

Главным аргументом в пользу истцов было то, что Италия и Греция сумели справиться с наплывом беженцев в 2015 году за счет распределения квот.

Сейчас же выполнение пунктов программы зашло в тупик из-за небывало огромного количества нахлынувших беженцев. На сегодня их количество составляет более 160 тыс человек. Обустроено же всего 25 тыс человек.

Против такого решения проголосовала Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия.

Кстати, на недавнем саммите в Германии поднимался вопрос о том, чтобы ограничить въезд беженцев из Сирии и ряда стран северной Африки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.