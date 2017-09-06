14:35 06.09.2017 | Политика | Новости
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Мьянму покинули 150 тыс мусульман

Организации объединенных наций заявила, что количество беженцев-рохинджа перевалило за 150 тыс человек. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Мьянму покинули 150 тыс мусульман

ООН сообщает, что страна очень близка к тому, чтобы начать планомерные этнические чистки, которые могут ввергнуть государство в затяжной и кровавый конфликт.

Глава Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обратился к властям Мьянмы с просьбой прекратить преследования рохинджа и на уровне закона определить их статус.

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила представителей рохинджа в том, что они распространяют ложную информацию о подробностях и масштабах конфликта.

ООН подтвердило то, что все лагеря переполнены, а Бангладеш не сможет принять огромное количество представителей этой группы.

Как сообщалось в "УРА-информ", что из Мьянмы вынуждены были уйти 73 тыс представителей мусульманской религиозной группы.


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