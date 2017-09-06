10:39 06.09.2017 | Политика | Новости
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Мэй и Трамп признали ключевую роль Китая в давлении на КНДР

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй и американский президент Дональд Трамп обсудили животрепещущий вопрос, который касается проблемы ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Мэй и Трамп признали ключевую роль Китая в давлении на КНДР

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Так, в ходе телефонного разговора лидеры двух государств пришли к выводу, что северокорейский режим представляет угрозу не только для региона, но для глобального мира и безопасности.

Также на переговорах было сказано, что ключевую роль в давлении на Пхеньян должен играть Китай.

В то же время премьер-министр заявила о своей готовности работать с другими европейскими лидерами для выработки новых мер давления на Пхеньян. 

Стоить добавить, что в конце прошлого месяца Мэй публично призвала китайское руководство оказать давление на КНДР ради прекращения северокорейской военной программы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Северная Корея готова посылать Соединенным Штатам еще больше "подарков" в виде ядерных испытаний. Пока в Штатах полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР, они будут получать больше таких подарков из моей страны. 


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