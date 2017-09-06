КНДР пригрозила США новыми ядерными испытаниями

Пока в Штатах полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР, они будут получать больше таких подарков из моей страны. Об этом во вторник вечером, 5 сентября, заявила постоянный представитель КНДР при Организации объединенных Наций Хан То Сон.

Как сообщает Reuters, представитель Северной Кореи подтвердил, что КНДР 3 сентября успешно провела шестое и крупнейшее испытание ядерной бомбы. При этом он назвал из мерами самообороны его страны. Это подарок, адресованный никому другому, как США, - заявил То Сон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Японии будет настаивать на усилении ограничений Совета безопасности ООН против Северной Кореи. В данный момент американская сторона разрабатывает резолюции о введении санкций в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. По этому поводу посол Японии в ООН Коро Бешо отметил, что Токио также устроит усиление санкций против Северной Кореи.