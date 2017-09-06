08:15 06.09.2017 | Политика | Новости
100173074:Polishuk

КНДР пригрозила США новыми ядерными испытаниями

Северная Корея готова посылать Соединенным Штатам еще больше "подарков" в виде ядерных испытаний.

КНДР пригрозила США новыми ядерными испытаниями

Пока в Штатах полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР, они будут получать больше таких подарков из моей страны. Об этом во вторник вечером, 5 сентября, заявила постоянный представитель КНДР при Организации объединенных Наций Хан То Сон.

Как сообщает Reuters, представитель Северной Кореи подтвердил, что КНДР 3 сентября успешно провела шестое и крупнейшее испытание ядерной бомбы. При этом он назвал из мерами самообороны его страны. Это подарок, адресованный никому другому, как США, - заявил То Сон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Японии будет настаивать на усилении ограничений Совета безопасности ООН против Северной Кореи. В данный момент американская сторона разрабатывает резолюции о введении санкций в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. По этому поводу посол Японии в ООН Коро Бешо отметил, что Токио также устроит усиление санкций против Северной Кореи.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив