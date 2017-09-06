Франция не желает видеть Турцию в составе ЕС

Об передает радиостанция France Inter.

По словам французского представителя, переговоры на данный момент находятся в "замороженном" состоянии, однако на уровне дипломатических миссий разговоры о членстве продолжаются.

Кастанер считает, что на официальном уровне никаких дисскусий просто не существует, так что нечего и говорить даже о возможности членства, которая все равно остается.

Кстати, позиция Франции сходится с мнением Германии. Ангела Меркель осужила арест турецкими властями нескольких немецких граждан, а также авторитарную политику президента Эрдогана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", высокопоставленный чиновник Евросоюза Йоханнес Хан считает, что все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией и стратегическим союзником НАТО.