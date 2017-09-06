08:40 06.09.2017 | Политика | Новости
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Франция не желает видеть Турцию в составе ЕС

Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер заявил, что вопрос членства Турции в ЕС завис в воздухе.

Франция не желает видеть Турцию в составе ЕС

Об передает радиостанция France Inter.

По словам французского представителя, переговоры на данный момент находятся в "замороженном" состоянии, однако на уровне дипломатических миссий разговоры о членстве продолжаются.

Кастанер считает, что на официальном уровне никаких дисскусий просто не существует, так что нечего и говорить даже о возможности членства, которая все равно остается.

Кстати, позиция Франции сходится с мнением Германии. Ангела Меркель осужила арест турецкими властями нескольких немецких граждан, а также авторитарную политику президента Эрдогана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", высокопоставленный чиновник Евросоюза Йоханнес Хан считает, что все еще необходимо поддерживать сотрудничество с Турцией и стратегическим союзником НАТО.


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