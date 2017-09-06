21:15 06.09.2017 | Политика | Новости
100173152:Polishuk

ЕК может подать в суд на Польшу, Чехию и Словакию из-за беженцев

Европейская комиссия готова в ближайшие недели инициировать судебные иски против Польши, Чехии и Венгрии.

ЕК может подать в суд на Польшу, Чехию и Словакию из-за беженцев

Такие меры могут быть приняты из-за отказа этими странами принимать беженцев. Об этом в среду, 6 сентября, заявил комиссар Европейского союза по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Выступая сегодня после решения Европейского суда оставить в силе законность квот на принятие мигрантов, он подтвердил, что это может привести к штрафам для указанных выше государств, поскольку они отказываются принимать просителей убежища в рамках программы Евросоюза по расселению мигрантов.

Если эти государства не изменят своего отношения, мы будем вынуждены перейти к последнему шагу процедуры привлечения к ответственности мы подадим в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чехию, - заявил еврокомиссар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский суд в среду, 6 сентября, отклонил жалобу, поданную правительствами Словакии и Венгрии, которые требовали признать недействительным решение ЕС о распределении квот на беженцев среди стран-членов Евросоюза.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив