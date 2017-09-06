ЕК может подать в суд на Польшу, Чехию и Словакию из-за беженцев

Такие меры могут быть приняты из-за отказа этими странами принимать беженцев. Об этом в среду, 6 сентября, заявил комиссар Европейского союза по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

Выступая сегодня после решения Европейского суда оставить в силе законность квот на принятие мигрантов, он подтвердил, что это может привести к штрафам для указанных выше государств, поскольку они отказываются принимать просителей убежища в рамках программы Евросоюза по расселению мигрантов.

Если эти государства не изменят своего отношения, мы будем вынуждены перейти к последнему шагу процедуры привлечения к ответственности мы подадим в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чехию, - заявил еврокомиссар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский суд в среду, 6 сентября, отклонил жалобу, поданную правительствами Словакии и Венгрии, которые требовали признать недействительным решение ЕС о распределении квот на беженцев среди стран-членов Евросоюза.