Запад не справляется с российскими хакерами, - МИД Латвии

Согласно словам Ринкевича, Российская Федерация автоматизировала кампанию по дезинформации в социальных медиа.

По данным доклада Центра стратегических коммуникаций НАТО, большинство русскоязычных твитов о НАТО в Латвии направлены "ботами". Так, количество сообщений от "ботов" в пять раз превышает количество сообщений от реальных интернет-пользователей.

В связи с этим глава МИД считает данную тактику новым способом распространения пропаганды среди молодежи. По этому поводу он призвал Конгресс США расследовать вмешательство России в выборы президента.

"Если у вас есть хакерские атаки, фейковые новости с определенной целью, реагировать очень трудно. Мы можем узнать, что случилось, но это очень трудно доказать", - добавил Ринкевич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", немецкое ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) опасается возможного влияния российских хакеров во время выборов в бундестаг возможным.