11:33 05.09.2017 | Политика | Новости
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Запад не справляется с российскими хакерами, - МИД Латвии

Страны Запада не могут справиться с российскими хакерскими атаками и фейковыми новостями. Такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает The Guardian.

Запад не справляется с российскими хакерами, - МИД Латвии

Согласно словам Ринкевича, Российская Федерация автоматизировала кампанию по дезинформации в социальных медиа.

По данным доклада Центра стратегических коммуникаций НАТО, большинство русскоязычных твитов о НАТО в Латвии направлены "ботами". Так, количество сообщений от "ботов" в пять раз превышает количество сообщений от реальных интернет-пользователей.

В связи с этим глава МИД считает данную тактику новым способом распространения пропаганды среди молодежи. По этому поводу он призвал Конгресс США расследовать вмешательство России в выборы президента.

"Если у вас есть хакерские атаки, фейковые новости с определенной целью, реагировать очень трудно. Мы можем узнать, что случилось, но это очень трудно доказать", - добавил Ринкевич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"немецкое ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) опасается возможного влияния российских хакеров во время выборов в бундестаг возможным.


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