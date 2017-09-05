Во вторник Рада откроет седьмую сессию

Народные депутаты восьмого созыва планируют начать работу и рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании. Вместе с тем, сегодня на открытие сессии выступит премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Также среди прочего народные избранники сегодея планируют утвердить повестку дня текущей сессии и определиться относительно законопроекта об основах обеспечения кибербезопасности.

Кроме этого депутаты собираются рассмотреть пакет законопроектов о господдержке кинематографии и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территорий с особым режимом вещания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, осенью в работе Верховной Рады Украины приоритетными будет принятие пяти реформ.

Депутаты должны проголосовать образовательную, медицинскую, судебную и пенсионную реформы, а также реформировать парламент. Об этом в понедельник, 4 сентября, открывая заседание согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.