В Израиле задержаны фигуранты коррупционного скандала

Согласно информации ведомства, скандал повязан вокруг закупок подводных лодок немецкого производства фирмы ThyssenKrupp. Из израильского бюджета на покупку техники было выделено более 2 млрд долларов.

В схеме оказались замешанными еще шестеро участников, и все они топ-чиновники.

Под стражей правопорядка оказались личный адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Давид Шимрон, бывший глава канцелярии премьера Давид Шаран и бывший командующий военно-морского флота Израиля Элиэзер Маром.

Проблемы покупки подводного транспорта возникли из-за возможного конфликта интересов между чиновниками-израильтянами, однако сумма хищений и ущерба, нанесенного государству еще устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Израиль снова ограничил для мусульман доступ к Храмовой горе.