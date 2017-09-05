08:30 05.09.2017 | Политика | Новости
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В Израиле задержаны фигуранты коррупционного скандала

В Израиле под арест был взят экс-министр в отставке, которого подозревают в коррупции. Об этом передает DW.

В Израиле задержаны фигуранты коррупционного скандала

Согласно информации ведомства, скандал повязан вокруг закупок подводных лодок немецкого производства фирмы ThyssenKrupp. Из израильского бюджета на покупку техники было выделено более 2 млрд долларов.

В схеме оказались замешанными еще шестеро участников, и все они топ-чиновники.

Под стражей правопорядка оказались личный адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Давид Шимрон, бывший глава канцелярии премьера Давид Шаран и бывший командующий военно-морского флота Израиля Элиэзер Маром.

Проблемы покупки подводного транспорта возникли из-за возможного конфликта интересов между чиновниками-израильтянами, однако сумма хищений и ущерба, нанесенного государству еще устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Израиль снова ограничил для мусульман доступ к Храмовой горе.


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