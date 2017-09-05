Трамп дал добро на поставки оружия Сеулу

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Кроме того, было оговорено увеличение веса боеголовок с 500 килограмм до одной тонны. Лидеры стран договорились продолжать давление на Пхеньян всеми имеющимися дипломатическими способами.

Отметим, что такие опасения со стороны Сеула и США вызваны очередным запуском баллистических ракет. Ранее жу КНДР подтвердила информацию об успешном испытании водородной бомбы.

Испытания проходили под землей, а потому вызвало на полуострове небольшое землетрясение в амплитуде от пяти баллов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры по поводу ужесточения санкций против КНДР.