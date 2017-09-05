09:22 05.09.2017 | Политика | Новости
100172992:roman

Трамп дал добро на поставки оружия Сеулу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свое намерение продать Южной Корее новое ракетное вооружение. 
 

Трамп дал добро на поставки оружия Сеулу

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Кроме того, было оговорено увеличение веса боеголовок с 500 килограмм до одной тонны. Лидеры стран договорились продолжать давление на Пхеньян всеми имеющимися дипломатическими способами.

Отметим, что такие опасения со стороны Сеула и США вызваны очередным запуском баллистических ракет. Ранее жу КНДР подтвердила информацию об успешном испытании водородной бомбы.

Испытания проходили под землей, а потому вызвало на полуострове небольшое землетрясение в амплитуде от пяти баллов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры по поводу ужесточения санкций против КНДР.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив