Россия дала старт военным учениям в захваченном Крыму

Российская Федерация начала военные учения для артиллеристов на территории Крымского полуострова. Об этом передает издание DW.
Согласно материалам ведомства, подготовка российских ракетных войск и артиллерии состоится на полигонах Южного военного округа РФ.
Учения пройдут в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, оккупированном Крыму
На маневрах будут присутствовать военные с российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
Сообщается, что основной упор в учениях будет делаться на обучении солдат системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров своих батарей.
Напомним, что этой осенью пройдут совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017".
Как сообщалось в "УРА-Информ", Полторак уверен в том, что Россия может использовать "Запад-2017" для развертывания ударных группировок.