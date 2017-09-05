11:50 05.09.2017 | Политика | Новости
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Россия дала старт военным учениям в захваченном Крыму

Российская Федерация начала военные учения для артиллеристов на территории Крымского полуострова. Об этом передает издание DW.

Россия дала старт военным учениям в захваченном Крыму

Согласно материалам ведомства, подготовка российских ракетных войск и артиллерии состоится на полигонах Южного военного округа РФ.

Учения пройдут в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, оккупированном Крыму

На маневрах будут присутствовать военные с российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Сообщается, что основной упор в учениях будет делаться на обучении солдат системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров своих батарей.

Напомним, что этой осенью пройдут совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Полторак уверен в том, что Россия может использовать "Запад-2017" для развертывания ударных группировок.


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