Размещение миротворцев ООН только на линии соприкосновения на Донбассе исключено, - Ирина Геращенко

Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Об этом во вторник, 5 сентября, на своей страничке в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она, в частности, подчеркнула, что Путин заявил о внесении в ООН резолюцию о размещении миротворцев Организации на линии разграничения на оккупированном Донбассе для обеспечения безопасности работников ОБСЕ. Однако линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии.

Для нас это линия соприкосновения с временно оккупированными территориями, которые мы обязательно вернем.

Она должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения, - написала Геращенко, добавив, что миротворцев нужно вводить на всю оккупированную пророссийскими боевиками территорию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по мнению Путина расстановку сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе, пойдет на пользу "решение проблемы на юго-востоке Украины".