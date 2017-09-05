Рада запустила реформу образования

Документ поддержали 255 народных депутатов. Таким образом, отныне в Украине вводится 12-летнее обучение в школе и устанавливаются ежегодные ассигнования из государственного бюджета на образование на уровне не менее 7% ВВП.

В частности, полное среднее образование длится 12 лет и предусматривает окончание начального образования - четыре года, базового среднего образования - пять лет и профильного среднего образования - три 3 года. При этом профильное образование получается в старшей школе либо профессиональных заведениях образования.

Обучение в школе дети могут начинать в шести или семи лет. При этом обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

В то же время результаты обучения выпускников после завершения основной и старшей школы должны обязательно подтверждаться внешним независимым тестированием, перечень предметов для которого определяет Министерство образования и науки.

Закон также предусматривает введение должности омбудсмена для обеспечения надлежащих условий реализации права на образование. Так, образовательный омбудсмен назначается на должность правительством сроком на пять лет без права повторного переизбрания.

Также проект предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и может предусматривать совместное финансирование учреждений образования. Кроме того, устанавливается минимальный оклад квалифицированных педагогов в три минимальных зарплаты с 2018 года.

При этом работа педагогических и научно-педагогических работников оплачивается за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений, грантов. Согласно проекту, каждые пять лет предусмотрена сертификация педагогов, которая проводится с целью оценки их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами. По ее результатам работнику присваивается определенная квалификационная категория, о чем выдается соответствующий сертификат.

Планируется установить, что должностной оклад педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается на 10%. Те, кто прошли сертификацию, получают ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата. Законом определяется, что языком образовательного процесса является государственный язык.

При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения дошкольного и общего среднего образования наряду с госязыке языке соответствующей нацменьшинства. Это право реализуется через отдельные классы (группы). Лицам, принадлежащим к коренным народам, национальных меньшинств гарантируется право на изучение языка соответствующего коренного народа или соответствующей нацменьшинства. Лицам с нарушением слуха обеспечивается право на обучение жестовой речью и на изучение украинского языка жестов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре прошлого года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3491-д "Об образовании". За документ проголосовали 277 парламентариев.