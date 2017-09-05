Путин пригрозил атакой на "другие регионы", если США предоставят Украине оружие

Это суверенное решение США кому продавать оружие той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс повлиять никак не сможем. Но есть международные правила и подходы. Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию.

Об этом во вторник, 5 сентября в Китае на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. По его словам, принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но количество жертв может увеличиться.

Для тех, кто вынашивает подобные идеи хочу сказать, у самопровозглашенных республик достаточно оружия. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашённые республики.

Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них, - пригрозил российски президент.

При этом он назвал "уместным" введение миротворцев на Донбасс, но выдвинул Украине свои требование, - уверен Путин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Путин заявил что Российская Федерация внесет в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения на оккупированном Донбассе.