Порошенко назвал принятую реформу образования импульсом для остальных реформ

Как написал на своей страничке в Facebook во вторник, 5 сентября, глава государства, образование - это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции Закона "Об образовании" дает нам этот ключ.

При этом президент поблагодарил всех, кто работал над законом. Спасибо Нацсовету реформ, и депутатам, которые его поддержали, - заявил Порошенко, добавив, что новая украинская школа открывает двери для нового поколения украинцев - "компетентных, патриотичных, открытых к миру.

Рад, что нам это удалось. Ведь реформа образования - это мощный импульс и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украина, - написал президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3491-д " Об образовании". За документ проголосовали 255 парламентариев.