22:59 05.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал принятую реформу образования импульсом для остальных реформ

Президент Украины Петр Порошенко считает, что принятая сегодня Верховной Радой Украины реформу образования станет импульсом для остальных реформ.

Порошенко назвал принятую реформу образования импульсом для остальных реформ

Как написал на своей страничке в Facebook во вторник, 5 сентября, глава государства, образование - это ключ к будущему Украины. Принятие новой редакции Закона "Об образовании" дает нам этот ключ.

При этом президент поблагодарил всех, кто работал над законом. Спасибо Нацсовету реформ, и депутатам, которые его поддержали, - заявил Порошенко, добавив, что новая украинская школа открывает двери для нового поколения украинцев - "компетентных, патриотичных, открытых к миру.

Рад, что нам это удалось. Ведь реформа образования - это мощный импульс и для других реформ, которые сегодня осуществляет Украина, - написал президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3491-д " Об образовании". За документ проголосовали 255 парламентариев.


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