22:15 05.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подтвердил, что Порошенко выступит в Раде в четверг

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, придет в парламент.

Парубий подтвердил, что Порошенко выступит в Раде в четверг

Глава государства выступит с ежегодным посланием к народным депутатам. Как пояснил глава парламента во вторник, 5 сентября, в четверг заседание начнется с послания президента Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о том, что Порошенко в четверг придет в Раду говорил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

В свою очередь, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что послание главы Украины к парламенту уже готово и находится на стадии "последней отшлифовки".


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