Парубий подтвердил, что Порошенко выступит в Раде в четверг

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, придет в парламент.
Глава государства выступит с ежегодным посланием к народным депутатам. Как пояснил глава парламента во вторник, 5 сентября, в четверг заседание начнется с послания президента Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о том, что Порошенко в четверг придет в Раду говорил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.
В свою очередь, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что послание главы Украины к парламенту уже готово и находится на стадии "последней отшлифовки".