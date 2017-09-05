Парубий подтвердил, что Порошенко выступит в Раде в четверг

Глава государства выступит с ежегодным посланием к народным депутатам. Как пояснил глава парламента во вторник, 5 сентября, в четверг заседание начнется с послания президента Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о том, что Порошенко в четверг придет в Раду говорил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

В свою очередь, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что послание главы Украины к парламенту уже готово и находится на стадии "последней отшлифовки".