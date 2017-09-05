Парубий открыл седьмую сессию парламентариев

На заседании присутствуют все министры Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Сегодня народные депутаты планируют начать работу и рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании.

Вместе с тем, сегодня на открытие сессии выступит премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Открывая заседания глава парламента отметил, что он открывает седьмую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва объявляю открытой. После открытия в сессионном зале зазвучал государственный гимн. На утреннем пленарном заседании зарегистрировались 375 депутатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, среди прочего народные избранники сегодея планируют утвердить повестку дня текущей сессии и определиться относительно законопроекта об основах обеспечения кибербезопасности.