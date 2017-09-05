КНДР вскоре сможет нанести удар по Европе

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно словам министра, не стоит недооценивать технологический потенциал Пхеньяна, ведь последние запуски демонстрируют "прогресс" северокорейских ученых в этом направлении.

Парли уверена в том, что сценарий ракетной провокации со сторона лидера Ким Чен Ына не стоит отвергать. Наличие у Пхеньяна баллистических ракет и водородной бомбы лишний раз доказывает, что ракеты огромного радиуса поражения появятся у "чучхе" раньше, чем это ожидалось.

Напомним, что из-за эскалации конфликта на полуострове, вызванных очередными испытаниями КНДР ядерного оружия, мировое сообщество вынуждено было созвать Совбез ООН с целью дипломатического урегулирования конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Северной Кореи успешно прошел запуск межконтинентальной баллистической ракеты.