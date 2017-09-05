14:56 05.09.2017 | Политика | Новости
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КНДР вскоре сможет нанести удар по Европе

Министр обороны Франции Флоранс Парли уверяет, что Северной Кореи скоро станут доступны технологии, с помощью которых она разработает ракеты, способные достичь европейского континента.

КНДР вскоре сможет нанести удар по Европе

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно словам министра, не стоит недооценивать технологический потенциал Пхеньяна, ведь последние запуски демонстрируют "прогресс" северокорейских ученых в этом направлении.

Парли уверена в том, что сценарий ракетной провокации со сторона лидера Ким Чен Ына не стоит отвергать. Наличие у Пхеньяна баллистических ракет и водородной бомбы лишний раз доказывает, что ракеты огромного радиуса поражения появятся у "чучхе" раньше, чем это ожидалось.

Напомним, что из-за эскалации конфликта на полуострове, вызванных очередными испытаниями КНДР ядерного оружия, мировое сообщество вынуждено было созвать Совбез ООН с целью дипломатического урегулирования конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Северной Кореи успешно прошел запуск межконтинентальной баллистической ракеты.


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